MEB üzerinden Diyanet'e öğrenci bulacaklar: Camilerde 'uzaktan eğitim' verilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Çocuklarımıza milli ve manevi değerleri öğretmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, çocuklara beş vakit namaz kılabilecek şekilde sure ezberi yaptırabilmek, çocuklara İslam dininin temel dini bilgilerini kazandırmak" adı altında bir proje hazırlığına girişirken, MEB'i yine kendi aracısı yaptı.

MEB üzerinden Diyanet'in bu adımı tüm okullarda öğrencilere duyurulacak, camilerde verilecek "uzaktan eğitim" için öğrenci toplanmaya çalışılacak.

Diyanet'in söz konusu projeyi sonunda başarılı olanlara "ödül verilecek" diye duyurması dikkat çekerken, konuya ilişkin ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden duyurular da başladı.

Dilekçelerden birinin örneği şöyle:

MEB ne yapıyor?

Diyanet'e "uzaktan din eğitimi" vereceği öğrenciler için duyuruya çıkan Milli Eğitim Bakanlığı, salgın günlerinde milyonlarca öğrenciyi okuldan uzak tutarak eğitimi adeta tamamen tasfiye etti.

Okulların 10 aydır kapalı olmasına karşın okulları açmak için hiçbir ciddi hazırlık içinde olmayan MEB'e tepkiler artarken, TKP'li Öğretmenler 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu değerlendirmelerini paylaştıkları raporda gerekli önlemlerin alınıp okulların hemen açılması gerektiğini söyledi.