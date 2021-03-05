'TCDD'nin özelleştirmesine karşı çıkınca sözleşmem feshedildi'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı Ulaşım-İş Sendikası Genel Başkanı Cihad Koray'ın iş sözleşmesi feshedildi.

İş sözleşmesinin feshedilmesinin asıl nedeninin sendikal mücadele olduğunu söyleyen Koray şöyle konuştu:

"TCDD'nin yeniden yapılanması adı altında özelleştirilmesine karşı duruşumuzdur. TCDD’ye bağlı ilki TÜLOMSAŞ, ikincisi TÜDEMSAŞ, üçüncüsü TÜVASAŞ olarak bu üç bağlı ortaklığın Cumhurbaşkanı kararnamesiyle TÜRASAŞ çatısı altında bir araya getirileceğinin yer almasıyla TCDD’nin bölünme sürecinin ve yeni yeni kurumların oluşturulması sürecinin başladığını ve devam ettiğini ifade ettik. Hangi kamu kuruluşu yeniden yapılandırılmışsa o kurumların hayrına olmamıştır. TCDD’nin elinde olan taşınmazlar ve arazilerin rantçıların iştahını kabarttığının farkındayız. Bugüne kadar özelleştirmelerin 65 milyar dolar gelir elde edilmiştir. Yaklaşık 60 milyar dolar demir yollarına yatırım yapılmıştır. Buna rağmen yük ve yolcu taşımacılığında 2002 yılının oranlarının gerisinde kalınmış TCDD tarihin en fazla zarar ettiği, can ve mal kaybına sebep olan kazalar bu dönemde yaşanmıştır. Özelleştirmeler hem ülkeye hem kurumlara zarar vermiştir. Özelleştirme ve rantçıların karşısında yer alacağız."

'İznim olmasına rağmen yokmuş gibi gösterildi'

Soruşturmanın uygun olmayan şekil ve esaslar üzerinden sürdürüldüğüne dikkat çeken Koray, “Bu soruşturma idarenin hakkımda soruşturma başlatması sonrasında açılmamıştır. Bir figüran bulunmuş makamın incelenmesi için teftişe havale ettiği yazısı Teftiş Kurulu Başkanı tarafından teftişe dönüştürülmüştür. 13 günü için izin yapılmasına rağmen iznin usule uygun yapılmadığı gerekçesiyle 22 gün mazeretsiz olarak işe gelmemekle kusurlu bulunmuş ve sözleşmemin feshi gerçekleşmiştir. Soruşturma açıldığı tarihte kullanabileceğim 50 güne yakın iznim olmasına rağmen, izinsiz gösterilerek hakkımda bu karar verilmiştir" dedi.