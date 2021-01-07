TCDD çalışanlarına sürgün baskısı sürüyor

Kamuoyunda BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir’in sürgün edilmesinin yankıları devam ederken, BTS İzmir Şubesinde yönetici ve temsilci 4 kişi daha TCDD yönetiminin aldığı kararla sürgün edildi.

BTS Merkez Yönetim Kurulu hükümetin sürgünlerle sindirme politikaları yaptığı basın açıklamasında tepki gösterdi. Ankara'da Mimarlar Odası’nda düzenlenen toplantıya KESK ve TMMOB yöneticileri de katılarak destek verdi.

Yapılan açıklamada , “Bu sürgünler, sendikamıza yönelik bir saldırıdır ve bu saldırının nedeni; sendikamızın demiryollarına ilişkin yanlışları açıkça dile getirmesi, tren kazalarıyla ilgili doğru tespitlerde bulunmasıdır.

İşte bu nedenle Sendikamız BTS, gerek siyasi iktidar gerekse de TCDD ve Taşımacılık A.Ş. yöneticileri tarafından susturulması gereken bir kurum olarak görülmektedir.

Liyakatsiz atamalar, kadrolaşmalar, ehil olmayan kişilerin yönetim kademelerine doldurması ile siyasi iktidarın ve kurum yöneticilerinin demiryollarımızı getirdiği nokta ortadadır.

Bugüne kadar TCDD’de yaşanan haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere, keyfiliklere sessiz kalmayan Sendikamıza yönelik yeni bir saldırı niteliği taşıyan bu hukuksuz uygulamalar bizleri yıldırmayacaktır” dedi.