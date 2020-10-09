Tarikat anketinden beklenen sonuç: Kapatılsınlar!

AKP'ye yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi OPTİMAR'ın "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasına göre, halkın büyük çoğunluğu tarikat ve cemaatlerin zararlı olduğunu düşünüyor, kapatılmasını istiyor.

Ankette "cemaat ve tarikatlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yüzde 57,2'lik çoğunluk "toplum için zararlılar, yasaklanmalı" yanıtı verirken, "toplum için faydalılar, olması gerekir" diyenlerin oranı yüzde 11,6 oldu.

24 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy verenlerin yüzde 46,9'luk kesim tarikatların yasaklanması gerektiğini söylerken, bu oran CHP'de yüzde 70, MHP'de ise yüzde 68 oldu.