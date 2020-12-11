İçki satışı yasağına imza atan Emniyet kararın gerekçesini bilmiyormuş...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü imzasıyla geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir belgede, hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde içki satışının yasak olacağı duyuruldu.

Salgın önlemleriyle ilgisi olmayan bu gerici karar yoğun tepki çekerken, söz konusu yasak bu akşam saat 21.00'den pazartesi sabahına kadar devam edecek.

Söz konusu kararın "gerekçesine" ilişkin bilgi almak üzere aradığımız, ilgili genelgenin de altında imzası bulunan Ankara Emniyeti, söz konusu kararın Valilikle ilgili olduğunu, kendilerinin gerekçeyle ilgili bir açıklama yapamayacağını iletti.

Ankara Emniyeti, altında imzası olan karara ilişkin Valiliği adres gösterdi

Emniyet altında imzası bulunan kararın gerekçesine ilişkin bir açıklama yapmazken, bunun üzerine bilgi almak için aradığımız Ankara Valiliği'ne ise ulaşamadık.

Kararın genelgeyle birlikte ortaya çıkmasının üzerinden geçen üç güne karşın hâlâ resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu genelgenin diğer illerde de uygulanacağı belirtiliyor.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle bakkal, market ve kuruyemişçi gibi işletmeler açık olabiliyor ancak tekel bayileri bu kapsamın dışında tutuluyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Ankara'da alınan yasak kararının ardından soL'a yaptığı açıklamada, söz konusu yasağın birçok ilde hayata geçirilmesine yönelik bilgiler geldiğini, yasağın ülke çapında uygulamaya geçirileceğini söylemişti.