Sosyal medya düzenlemesi görüşmeleri böyle geçti: 'Siz Twitter’ın avukatı mısınız?'

Sosyal medyaya yaptırımlar getiren yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu’nda 13 saatlik kesintisiz tartışmayla kabul edildi. Komisyonda CHP milletvekilleriyle, AKP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Bu yasa teklifiyle beraber bizi Çin mi, Kuzey Kore mi, Rusya mı ya da İran mı yapmak istiyorsunuz?" diye sorarken, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Siz Twitter’ın avukatı mısınız, milletin vekili misiniz?" yanıtını verdi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, "Neredeyse devletlerin üstünde güce sahip olan muazzam bir sosyal ağlar dünyası inşa oldu. Ve bu ağlara sahip olanlar hukuk tanımak istemiyorlar. Bu işleri yaparken çok zor bir dengedeyiz. Adaletle alakalı bizim bir terazimiz var ya, terazimiz de bugün çok hassas, kuyumcu terazisiyle yapmamız gerekiyor" dedi.