Sosyal Medya düzenlemesinin önemli ayrıntısı: AKP kendini unutturmaya çalışıyor

AKP’nin hazırladığı sosyal medya düzenlemesinin ayrıntıları önceki gün ortaya çıkmıştı. Düzenleme Meclis Başkanlığı’na da sunuldu. Paketin iktidara “sansür sağlama” olanağı getiren düzenlemeleri tartışılmaya devam ediyor. Bunun yanında yeni düzenlemenin AKP için bir diğer getirisinin de geçmişe dönük “temizlik” olacağına dikkat çekiliyor.

AKP’li birçok ismin bu sayede kendileriyle ilgili haberlerin internet arşivlerinden de temizlenmesini umduğu anlaşılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel konuyla ilgili yaptığı açıklamada teklifte "unutulma hakkı" olarak geçen düzenlemeyle ilgili “AKP kara geçmişini silmeye çalışıyor” dedi ve şunları söyledi:

"Kolektif hafızayı silecek bir durum söz konusu. AKP'nin yoksulluk, FETÖ ile ilişkileri, yolsuzluklarına ilişkin erişim engellenecek. Getirilen yasa teklifinde ifade özgürlüğüne, toplumun haber alma özgürlüğüne kısıtlamalar var. Bu düzenlemeler, kendilerinin eleştirildiği mecraları daraltmaya yönelik. Amaç sosyal medyayı zapt-u rapt altına almak, kimsenin sesi çıkmasın, kuşatılsın. Bizim önerimiz, bir komisyon oluşturup, bütün partilerin katılımıyla bu konuda çalışılması. Neyin ifade özgürlüğü, neyin kişilik haklarına aykırı olduğunun belirlenmesi. Bu süreçte servis sağlayıcılarla konuşulması, üniversitelerin sürece dahil edilmesi."

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile AKP'nin getirdiği düzenlemeyi değerlendirdi. Akdeniz'in değerlendirmelerinde de "geçmişi temizleme" vurgusu dikkat çekti:

"Kaldı ki fırsattan istifade edip, 5651 sayılı Kanun'un diğer maddelerine de sansürü daha da arttıracak "yamalar" yapılacağını gözlemliyorum. Bunlardan en önemlisi kişilik hakkı ihlalleri ile ilgili daha önce olmayan bir yaptırım. Bundan sonra "içerik çıkartma" da olacak.

EngelliWeb raporunda 5651, 9. madde kapsamında sadece "erişim engelleme" yaptırımı olduğunu belirtmiştik. Fakat, Meclise gelecek taslakla "​içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi" şeklinde bu maddenin kapsamı genişletilecek. Amaç İnterneti eleştiriden temizlemek.

EngelliWeb raporunda erişime engellenen ve silinen haberlerin lig tablosunu yapmıştık. İçerik çıkartma Kanuna eğer eklenirse zorunlu olarak tüm haberler silinecek ve kaldırılacak. Hükümet geriye doğru kendisini AKlayacak ve tüm yolsuzluk ve eleştirel haberler yok edilecek.

Bu arada yapılmak istenenin vatandaşın "unutulma hakkı" ile de yakından uzaktan bir alakası yok. Asıl unutturulmak istenen Hükümetin siyasi geçmişi, ortaya çıkartılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerdir. Eğer bu taslak Meclisten geçerse tertemiz bir İnternetimiz ve siyasetimiz olacak."