soL TV'de bugün İkizdere konuşulacak

soL TV'de bu akşam Rize İkizdere'de yapılmak istenen taş ocağına karşı bölge halkının mücadelesi direnişçilerin katılımıyla konuşulacak. Virüslerin Evrimi belgeseli de ilk gösterimiyle soL TV'de...

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19:00 Ekoloji Sağlık ve Toplum

İkizdere'de halk doğanın talanına izin vermiyor

Rize İkizdere'de yapılmak istenen taş ocağına karşı sürdürülen mücadeleyle ilgili son gelişmeleri, mücadelenin hukuksal boyutunu, Ekoloji Aktivisti Eren Dağıstanlı, İkizdere Dernekleri Federasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Osman Baş, Avukat Yakup Okumuşoğlu ve İkizdere direnişçileri Güngor Baş, Pervin Baş, Ayşe Baş ile konuştuk.

20:00 Virüslerin Evrimi Belgeseli

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından hazırlanan Virüslerin Evrimi Belgeseli pandemi esnasında mutasyon, varyant gibi birçok evrimsel biyoloji kavramına aşina olduğumuz bugünlerde virüslerin evrimi hakkında daha bütünsel bir yaklaşım getirmeyi amaçlıyor. Belgesel ilk gösteriminde soL TV izleyicileriyle buluşuyor.