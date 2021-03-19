Merkel, Sputnik V aşısı için AB'den bağımsız sipariş verebileceklerini söyledi

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ülkesinin Rusya'dan Sputnik V koronavirüs aşısını almak konusunda Avrupa Birliği'nden bağımsız hareket edebileceğini açıkladı.

Merkel, Sputnik V'nin Avrupa Birliği'nde kullanım onayını alması durumunda Almanya'nın bu aşıyı sipariş edeceğini söyledi. Bugün düzenlediği basın toplantısında Merkel "Rus aşısı konusunda, Avrupa ilaç düzenleyicisince onaylanan her aşıyı kullanmamız gerektiği görüşündeyim" dedi.

Merkel AB'nin bu aşıyı sipariş etmemesi durumunda ise Almanya'nın bağımsız hareket edebileceğini belirtti.

Almanya'da geçici olarak kullanımı askıya alınan ve bugün yeniden kullanılmaya başlayan AstraZeneca'nın koronavirüs aşısını kendisinin olup olmayacağına dair soruya ise Merkel olumlu yanıt verdi. Ancak Merkel aşı için sırasını bekleyeceğini söyledi.

Merkel yaz sonuna dek Almanya'da yaşayan herkese aşı sunulabileceğini düşündüğünü belirtti.