Rusya: Çekya hükümeti okyanus ötesindeki efendilerini geçti

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çekya’nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı provokasyon olarak nitelendi ve kararın arkasındaki ABD izine vurgu yapıldı.

Çekya hükümeti 2014'te Vrbetice adlı köyde yerel bir mühimmat deposundaki patlamaya karıştığını iddia ettiği Rusya Büyükelçiliği'nin 18 personelini sınır dışı etme kararını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çek yetkilileri 2014'te Vrbetice köyündeki askeri mühimmat depolarındaki patlamaya Rus özel servisinin karıştığına yönelik dayanaksız ve zorlama bahaneler altında 18 Rusya Büyükelçiliği personelini sınır dışı etme konusunda benzeri görülmemiş bir karar verdi. Çek liderliğinin daha önce depolardaki patlamadan şirketi sorumlu tutmuş olması bunu daha saçma hale getiriyor" denildi.

Çekya'nın kararına karşı misilleme önlemlerinin alınacağını duyuran Rusya Dışişleri Bakanlığı bu önlemlerin "bu provokasyonun arkasındakilerin iki ülke arasındaki normal ilişkilerin temelini tahrip etmenin sorumluluğunu fark etmelerini" sağlayacağını bildirdi.

Çekya hükümetinin kararının son yıllarda Rusya karşıtı bir dizi eylemin devamı olan "düşmanca bir adım" olduğu belirtilen açıklamada "Burada ABD'nin izi görmezden gelinemez. Çek yetkililer Rusya'ya karşı son Amerikan yaptırımlarının ardından ABD'yi memnun etmek için okyanus ötesindeki efendilerini bile geçtiler" denildi.