Çekya 18 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Çekya Rus istihbarat görevlilerinin 2014 yılında yerel bir mühimmat deposu patlamasına karıştığını iddia ederek 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı. Söz konusu açıklama Polonya ve İngiltere'nin benzer adımlarından bir gün sonra geldi.

Perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden, Kremlin'in 2020 başkanlık seçimlerine ve geçen yılki SolarWinds siber saldırısına karıştığı iddiasıyla 10 Rus diplomatını sınır dışı etme kararını duyurmuştu. Biden tarafından 32 Rus şahıs ve kuruluşa da yaptırım uygulanırken, ABD şirketlerinin Rusya'nın ulusal fonundan doğrudan hisse satın almaları yasaklandı.

Cuma günüyse Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 10 ABD'li diplomatın Rusya'da istenmeyen kişi ilan edileceğini belirterek ve ABD fonlarının ve "Sivil Toplum Kuruluşları"nın içişlerine karışmasını engelleyecek tedbirler getireceklerini duyurmuştu.

Çekya Başbakanı Andrej Babiš ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Hamáček Rus diplomatları sınırdışı etme kararını ülkenin başkentinde düzenledikleri ortak basın toplantısında duyurdular.

Babiš, hareketin Rus istihbarat görevlilerinin yedi yıl önce Çek Cumhuriyeti'ndeki silah deposu patlamalarına karıştığı iddialarına bir yanıt olduğunu söyledi.

Hamáček'se, "Avrupa Birliği ve NATO'daki ortaklarımızı bilgilendiriyor ve desteklerini istiyoruz" dedi. Öte yanda Hamáček, Sputnik V Covid-19 aşısının satın alınması için müzakerelerin yapılacağı Moskova planlanan gezisini iptal etti. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Miloš Zeman'ın sınır dışı edilmelerden çoktan haberdar olduğunu söylendi. Zeman, Rusya ve Çekya arasında iyi ilişkiler kurulmasının taraftarı olarak tanınıyor.

Zaharova: Prag bu numaraların sonuçlarının farkında

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin TASS'a verdiği demeçte, Prag'ın 18 Rus diplomatın Çekya'dan ihraç edilmesinin ardından ortaya çıkacak sonuçların farkında olduğunu söyledi. Rus diplomat "Prag, bu tür 'numaraların' ardından geleceklerin çok iyi farkında" dedi.

Ne olmuştu

Ekim 2014'te Prag'ın yaklaşık 330 km güneydoğusundaki Vrbětice köyünde çok sayıda patlama meydana gelmişti. Özel bir şirkete kiralanan askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamalarda şirketin iki çalışanı yaşamını yitirmişti.