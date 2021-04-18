Rusya 20 Çek diplomatı sınır dışı ediyor

Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık Rusya 20 Çek diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Çekya Büyükelçisi'nin 20 Çek diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği konusunda bilgilendirildiği, diplomatların 19 Nisan gün sonuna kadar ülkeyi terk etmesinin istediği belirtildi.

Çekya 2014'te yerel bir askeri mühimmat deposunda yaşanan patlamalara Rus gizli servisinin karıştığını iddia ederek 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını açıklamıştı.

Rusya daha önce patlamadan deponun sahibi şirketi sorumlu tutan Çekya hükümetinin, ABD'nin Rusya'yı yeni yaptırımlarla hedef aldığı dönemdeki bu adımını bir provokasyon olarak nitelendirmiş ve "Çekya hükümeti okyanus ötesindeki efendilerini bile geçti" açıklamasını yapmıştı. Moskova Prag'ın bu adımına karşılık verileceğini duyurmuştu.