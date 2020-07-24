Polonya muhalefeti cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tekrarlanmasını istiyor

Polonya’nın en büyük muhalefet partisi Platforma Obywatelska (PO) Perşembe günü, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesi için Yüksek Mahkeme'ye seçimlerin adil olmadığını ilan etmesini talep eden bir dilekçe verdi.

İktidardaki Kanun ve Adalet (PiS) partisi tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 12 Temmuz'da PO adayı Rafal Trzaskowski'ye karşı yüzde 51 oy almış, muhalefeti birleştirme iddiasındaki Trzaskowski'nin oyları ise yüzde 49'da kalmıştı.

Ancak muhalefet, hükümetin seçin kampanyasında devlet imkânlarını ve kamu yayıncısı TVP'yi haddinden fazla kullanarak seçin yasasını ihlal ettiğini ileri sürüyor. PO sözcüsü Jan Grabiec Reuters'e verdiği demeçte, “Ölçek Belarus ve Rusya'daki kampanyalarla karşılaştırılabilir nitelikteydi” ifadesini kullandı.

Yargıtay sözcüsü Martyna Luczak ise PO’nun şikayeti ile birlikte seçmenlerden gelen “5 bin 800'den fazla itirazın ellerine ulaştığını açıkladı. Luczak, “Kayıtlara geçti ancak mahkemenin bu itirazları ne zaman görüşeceği henüz belirlenmedi” dedi.

Hükümet seçimlerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddiaları reddetti. Hükümet sözcüsü Piotr Muller, seçimlere ikişkin eleştiri ve iddiaların, kaybedenlerin temelsiz suçlamaları olduğunu belirterek, ''Ne yazık ki bunlar, Rafal Trzaskowski'nin ekibi için yenilgiyi kabul etmenin ne kadar güç olduğunun örnekleri'' diye konuştu.

Avrupa seçim gözlemcisi Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) ise TVP'nin Duda'nın kampanyası için seferber edilmesinin kamu kaynaklarının kötüye kullanılması anlamına geldiğini açıkladı.