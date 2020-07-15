Doğu Avrupa'da gericilerden koronavirüs fırsatçılığı: Kürtaja erişim sınırlandırılıyor

Slovakya'daki birçok hastane, hükümetin koronavirüs pandemisi sırasında enfeksiyon riski nedeniyle hayati olanlar hariç tüm planlı ameliyatları erteleme kararının ardından kürtaj yapmayı bıraktı.

Bu, Slovakya'nın güvenli ve zamanında kürtaja erişimi etkin bir şekilde sınırlandırmasına neden oldu.

Bu hafta Slovak parlamentosunda kadınların kürtaja erişimini daha da kısıtlayan yeni bir yasa paketinin tartışılması ve kabul edilmesi bekleniyor.

Parlamentoda kürtaj karşıtı dört yeni teklifi görüşülüyor, kürtaj için "bekleme süresinin" 48 ila 96 saat arasında uzatılması ve doktorlar tarafından verilmesi gereken tıbbi bilgilerin değiştirilmesi teklifler arasında.

Doğu Avrupa ülkesinde kürtaj tartışması yeni değil. 2019 yılında milletvekilleri tarafından kürtaj haklarıyla ilgili altı taslak hazırlandı. Altı yasanında de reddedilmesinden sonra, söz konusu dört yeni teklif bu ay meclise girdi.

Kürtajı engellemeye çalışan yasa tasarılarına karşı 7 Temmuz'da 4 Slovak şehrinin yanı sıra ülke dışında da Prag ve Manchester'da eylemler düzenlenmişti.

Polonya da pandemi sırasında kürtajı yasaklama derdindeydi

Dünya koronavirüs ile nasıl mücadele edileceğini tartışırken, Polonyalı yetkililer zaten katı kürtaj yasalarını daha da güçlendirmeye karar verdiler. Slovakya'nın bu hafta tartıştığı yasalara benzer yasaları geçtiğimiz aylarda geçiren Polonya Sejm'i, karantinaya rağmen, 15 ve 16 Nisan'da ilk oturumda “Kürtajı Durdur” tasarısına oy verdi. Polonya'nın kürtaj yasası Avrupa Birliği'ndeki en sert yasalardan biri.

Yasaya göre fetusta ciddi genetik bozukluklar olması kürtaj için gerekçe kabul edilmiyor. 2018'de Polonya'da bin 76 kürtaj yapılırken, bu nedenle yapılan operasyonlar tüm kürtajların yüzde 98'ine tekabül ediyordu. Bu, söz konusu yasanın Polonyalı kadınları kürtaj olasılığından neredeyse tamamen mahrum bırakması anlamına geliyor.