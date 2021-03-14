Pakistan'da erkek arkadaşına evlenme teklif eden genç kadın üniversiteden atıldı

Pakistan'da Lahor Üniversitesi'nde okuyan genç bir kadının erkek arkadaşına evlenme teklif ettiği görüntülerin yayılmasından kısa bir süre sonra rektörlük genç çiftin üniversiteden atıldığını açıkladı.

Evlenme teklifinin videosunda, genç kadının elinde bir buket gülle dizlerinin üzerine çökerek aynı üniversitede okuyan erkek arkadaşına evlenme teklif ettiği görülüyor. Erkek arkadaşının teklifi kabul etmesi üzerine genç çiftin birbirlerine sarıldığı görülüyor.

Üniversitenin "büyük bir uygunsuz hareket" diye tanımladığı olay

Sınıf arkadaşına evlenme teklif eden genç kadının videosunun sosyal medyada yayılması üzerine Üniversite, Cuma günü yayınlanan bir açıklamayla iki öğrencinin "büyük bir uygunsuz harekette bulunduğu ve Üniversite kurallarını ihlal ettiğini" iddia ederek iki öğrencinin de öğretim hayatını sonlandırdığını duyurdu.

Üniversitenin iddiasına göre, iki öğrenci de olayı soruşturmak için kurulan özel disiplin kurulu toplantısına katılamadı.