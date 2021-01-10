Olta Dayanışma’dan 4. albüm çıktı!

Tüm gelirleri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak üzere oluşturulan Olta Dayanışma'nın 4. albümü de çıktı.
“Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albüm ile beraber bugüne kadar toplam 45 şarkı yayınlanmış oldu. Şarkıların oluşmasında yüzü aşkın müzisyen emek harcadı.
Olta, yeni müzisyenlerin katılımıyla albüm serilerini sürdürmeyi ve dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor. Şubat ayının sonuna doğru çıkması planlanan 5. bir albüm ise yolda.
Bu albümde yer alan sanatçılar ve şarkılarsa şöyle:
- Uğur Bozdağ ft. Barış Çapkın – Azrail’e Gülümsedim
- People Around – Three Monkeys
- Peyk ft. Alp Yenier – Gel Bunu Sen Çöz (Yarım Kalan Aşklar Soundtrack)
- Grado ft. Kuzak – İda
- Sercan Candemir – Belli Değil
- Nadir Kaya – Canım Ağaç
- Sercan İke – Kalbimi Biliyorum
- Aras Ozan – Darling Don’t
- Oğulcan Sönmez – Şarkılarda Saklarım
- Metin Yerkan – Bir Zaman
Olta’ya şarkı göndermek ve iletişime geçmek için [email protected] adresi kullanılabilir.
Olta’yı Spotify, YouTube gibi dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.