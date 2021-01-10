Olta Dayanışma’dan 4. albüm çıktı!

Tüm gelirleri pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere, müzik ve sahne emekçilerine dağıtılmak üzere oluşturulan Olta Dayanışma'nın 4. albümü de çıktı.

“Umut denizine atılmış bir olta” mottosundan yola çıkan müzisyenlerin oluşturduğu albüm ile beraber bugüne kadar toplam 45 şarkı yayınlanmış oldu. Şarkıların oluşmasında yüzü aşkın müzisyen emek harcadı.

Olta, yeni müzisyenlerin katılımıyla albüm serilerini sürdürmeyi ve dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor. Şubat ayının sonuna doğru çıkması planlanan 5. bir albüm ise yolda.

Bu albümde yer alan sanatçılar ve şarkılarsa şöyle:

Uğur Bozdağ ft. Barış Çapkın – Azrail’e Gülümsedim

People Around – Three Monkeys

Peyk ft. Alp Yenier – Gel Bunu Sen Çöz (Yarım Kalan Aşklar Soundtrack)

Grado ft. Kuzak – İda

Sercan Candemir – Belli Değil

Nadir Kaya – Canım Ağaç

Sercan İke – Kalbimi Biliyorum

Aras Ozan – Darling Don’t

Oğulcan Sönmez – Şarkılarda Saklarım

Metin Yerkan – Bir Zaman

Olta’ya şarkı göndermek ve iletişime geçmek için [email protected] adresi kullanılabilir.

Olta’yı Spotify, YouTube gibi dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.