Nijerya'da 'Boko Haram katliamı': 110 işçi yaşamını yitirdi

Nijerya’nın Borno eyaletine bağlı Maiduguri şehrindeki bir köyde pirinç tarlasında çalışan tarım işçilerine yönelik Boko Haram adlı cihatçı örgüt tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda en az 110 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya’da Birleşmiş Milletler koordinatörü Edward Kallon yaptığı açıklamada “Saldırıda en az 110 sivil acımasızca katledildi, bundan daha fazla sivil de yaralandı” dedi.

Bunun bu yıl masum sivillere yönelik yapılan en şiddetli saldırı olduğunu belirten Kallon, bazı kadın işçilerin de kaçırıldığına yönelik haberlerin olduğunu belirtti.

Nijerya hükümeti tarafından yapılan ilk açıklamada, saldırıda 44 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmiş, hükümet daha sonra bu sayının 70’e yükseldiğini açıklamıştı.

Borno eyaleti valisi Babagana Umara Zulum, 43 tarım işçisi için bugün yapılan cenaze töreninde “Bunun bölgede faaliyet gösteren ve çiftçilere saldıran Boko Haram’ın işi olduğuna şüphe yok” dedi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, “Borno eyaletinde çalışkan tarım işçilerimizin teröristler tarafından öldürülmesini kınıyorum. Bu anlamsız cinayetlerden tüm ülke zarar görüyor” ifadelerini kullanmıştı.

Vahşice saldırıya uğrayan tarım işçilerinin yaklaşık bin kilometre uzaktaki Sokoto eyaletinden çalışmak için bölgeye geldikleri belirtildi.

Saldırı, Borno eyaletinde Boko Haram’ın son dönemde artan saldırıları nedeniyle daha önce defalarca ertelenen yerel seçimlerin yapıldığı gün düzenlendi.