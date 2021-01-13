Miçotakis: İstikşafi görüşmeler müzakere değil

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yle yapılacak istikşafi görüşmeler sırasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesi dışında hiçbir konuyu istişare etmeyi planlamadıklarını söyledi.

Miçotakis Yunan adalarının ve ihtilaflı bölgelerin silahsızlandırılması konularının Ankara tarafından gündeme getirilmesi halinde bunları istişare etmeyeceklerini kaydetti.

ANT1 televizyonuna demeç veren Miçotakis, 25 Ocak'ta İstanbul'da 61. turu yapılacak görüşmeler için "Hükümetimiz, en başından beri istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını hedefliyordu. Burada altını çizmek isterim ki, istikşafi görüşmeler müzakere değil, gayriresmi sohbetlerdir. Görüşmelerin yeniden başlaması için çerçevesinin belirlenmesi gerekir" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Miçotakis sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçeve gayet açıktı. Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesinde hiçbir şekilde keşif çalışması yapılmamalı ve kaldığımız noktadan devam etmeliyiz. Yani, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda belirlenen çerçevede. O zaman sadece Ege Denizi söz konusuydu, şimdi buna Doğu Akdeniz'i de ekliyorum. Belirli bir bağlam içinde konuşmak, hiç konuşmamaktan çok daha iyidir."

Yunanistan Başbakanı, Yunan adalarının ve ihtilaflı bölgelerin silahsızlandırılması konularının Türk tarafınca gündeme getirilmesi halinde bunları istişare etmeyeceklerini belirtti.

Miçotakis ayrıca 2021'de erken seçim çağrısı yapacağı yönündeki haberleri yalanladı. Miçotakis "Hayır 2021 seçim yılı olmayacak. Hükümet parlamentoda çoğunluğu rahatlıkla elinde tutuyor" dedi.