Mismari: Libya’daki gerçek savaş halkla Türk işgalciler arasında

Halife Hafter’in komutasındaki Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu (LUO) sözcüsü Tümgeneral Ahmed Mismari, Libya’daki gerçek savaşın halkla Türk işgalciler arasında yaşandığını söyledi.

Türkiye’nin Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı müttefiklerini LUO’ya yönelik yeni bir taarruz için hazırladığını ileri süren Mismari, Türkiye’nin bütün Batı Libya üzerinde kontrol kurmak ve milislerin güney batı bölgelere ulaşmaları için planlar yaptığını dile getirdi. Sözcü, Türkiye’nin Libya’nın en kıymetli varlıklarını ele geçirebilmek için Petrol Hilali’ne ulaşmak istediği söyleyerek, LUO’nun Türkiye’nin Sirte ve Cufra’daki adımlarını yakından takip ettiğini kaydetti.

Guterres: Libya’ya dış müdahale eşi görülmedik düzeyde

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda yaptığı konuşmada Libya’daki çatışmanın, dış müdahalenin eşi görülmedik düzeye ulaşmasıyla yeni bir aşamaya girdiğini belirtti. Ülkeye gönderilen gelişkin teçhizat ve paralı savaşçı sayısındaki artışa dikkat çeken Guterres, bunun BM’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunun ihlali anlamına geldiğini ileri sürerek, Sirte yakınlarında UMH tarafından yapılan askerî yığınaktan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Wagner isimli özel askerî şirket üzerinden Hafter’e destek vermekle suçlanan Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise, suçlamaları reddederek, ‘‘Ama bizi suçlayan ülkeler de dahil olmak üzere diğer ülkelerin askerî personellerinin hem Doğu hem de Batı Libya topraklarında bulunduğu biliyoruz’’diye konuştu ve kalıcı ateşkes çağrısını yineledi.

Libya'nın BM temsilcisi: Rusya'dan paralı askerlerini ülkeden çekmesini istiyoruz

Aynı toplantıda söz alan Libya’nın BM temsilcisi Sunni, uluslararası toplumu geçen sene ülkenin doğusunda Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılara sessiz kalmakla eleştirdi.

Libya'da Hafter için savaşan Rus Wagner grubundan Sudan, Çad ve Suriye'den gelen paralı askerler bulunduğuna dikkati çeken Sunni, bu savaşçıların petrol sahalarını ele geçirmeye çalıştığını ifade etti.

Birkaç gün önce Libya'ya paralı asker olarak sızmaya çalışan 120'den fazla kişiyi yakalayan Sudan hükümetine teşekkür eden Sunni, Libya'da askerleri olmadığını iddia eden Rusya'ya da şu çağrıda bulundu:

''Libya'da askerleriniz olmayabilir ama Wagner grubu Rus vatandaşları da dahil farklı uluslardan paralı askerler kullanıyor, sizden harekete geçmenizi ve vatandaşlarını geri çekmenizi istiyoruz.''

Mısır Libya sınırında tatbikata hazırlanıyor

Mısır basını, Mısır ordusunun Türkiye’nin Akdeniz’deki yeni tatbikat ilanına yanıt olarak Libya sınırında ‘‘Kararlılık 2020’’ isimli geniş çaplı bir askerî tatbikat gerçekleştireceğini duyurdu.

Mısır’ın tatbikat kararının, Türk donanması tarafından Libya açıklarındaki üç bölgede Barabaros, Turgut Reis ve Çaka Bey isimleri altında gerçekleştirilecek tatbikatlar düzenleyeceğini bildirmesinin ardından alındığı belirtildi.