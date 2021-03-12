Çavuşoğlu'ndan Mısır'la diplomatik temas açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan’la başlayıp Özbekistan ve Kırgızistan’la devam eden ziyaretlerini Katar’da noktaladı. Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır arasında diplomatik düzeyde temasların başladığını açıkladı.

Türkiye’ye dönüş yolunda TRT Haber Dış Haberler Müdürü Özcan Tikit’in sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Taraflar bir ön koşul mu öne sürüyorlar? Bir türlü o beklenen somut görüşmeler başlamıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: “Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan da gelmedi bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Bir ön koşul yok, ama yıllarca bağlar kopuk olunca, bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor… Yıllardır ister istemez bu kadar kopuk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Yani bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji çerçevesinde, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor. Hem istihbarat hem diplomatik düzeyde temasımız var. Önümüzdeki günlerde yine diplomatlar düzeyinde de istihbarat düzeyinde de görüşmeler olacak.” diye konuştu.

'Katar somut adımlar atmak istiyor'

Çavuşoğlu, Doha’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Tani ile yaptığı görüşmelerle ilgili olarak da “Özellikle sahadaki insani durum karşısında Katar'ın daha somut adımlar atmak istediğini gördük ve bunu bakanlar düzeyinde gerçekleştirme kararı aldık. Rejimin kontrol ettiği yerlerde Rusya'nın bir etkisi var rejim üzerinde, bizim diğer yerlerde var, Katar'ın sahada girişimleri var ama bu çalışma Cenevre sürecine ya da başka süreçlere alternatif değil, bu tamamlayıcı” dedi.

ABD ile S-400'ler için Girit modeli konuşulmadı

Çavuşoğlu ABD yönetimiyle görüşmelere de değindi. Görüşmelerde S-400 konusunda Girit modelinin konuşulmadığını belirtti.

Suudi Arabistan ve BAE mesajı

Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gerilen ilişkilerin de olumlu mesajlarla düzelmeye başladığı sinyalini verdi:

"Abu Dabi'den daha olumlu mesajlar görüyoruz. Türkiye'ye yönelik olumsuz kampanyaların azaldığını görüyoruz. Bunlarla hiç bir derdimiz yok ama onların bize yönelik olumsuz tutumları vardı. Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin düzelmemesi için sebep yok. Olumlu adım atarsa biz de atarız. Aynı şey BAE için de geçerli. İlişkilerimiz de gayet iyiydi. Kaşıkçı cinayetinden sonra onlar bunu ikili mesele yaptılar maalesef, oysa bu ikili mesele değildi. Bu, önemli bir kişi için adalet arayışıydı ve cinayeti işleyenler yargı önünde hesap versin, adalet yerini bulsun dedik."

Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek

Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin bölge turu kapsamında Türkiye'ye geleceği bilgisini vererek, "25'inde (Mart) Türkiye'ye gelmek istediklerini söylediler. Ziyaretin gündeminde ikili ilişkiler var, bölgesel meseleler var, Asya'yı, Avrasya'yı ilgilendiren konular var. Kovid-19'la mücadele, gündemde olan tüm konular ele alınacak" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Türkiye-AB ilişkileri konusunda bir yol haritası üzerine çalışma kararı alındığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz onlara teklifimizi gönderdik, yol haritası taslağımızı. Onlardan şimdi cevap bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin gönderdiği yol haritasının, aslında bilinen konuların bugünün gerçeklerine uygun şekilde güncellenmesini içerdiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye- AB ilişkilerinde pozitif atmosferin önemli olduğunu ancak Türkiye'nin AB'den Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, göç mutabakatının güncellenmesi, terörle mücadele gibi somut beklentilerinin olduğunun altını çizdi.