Merkez Bankası'nın yeni başkanından ilk açıklama

Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu yazılı bir açıklama yaptı.

Kavcıoğlu açıklamasında "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."

Öte yandan Reuters'ın bankacılık kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Kavcıoğlu durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün banka genel müdürleri ile bir toplantı yapacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım 2020'de Merkez Bankası başkanlığına getirdiği Naci Ağbal'ı dün görevden alarak yerine bir başka AKP'li Şahap Kavcıoğlu'nu atamıştı. Eski AKP milletvekili Kavcıoğlu aynı zamanda Yeni Şafak'ta ekonomi yazarı.

Kavcıoğlu'nun atanması Yeni Şafak'ın Merkez Bankası'nın faizi yüzde 19'a çıkaran kararının ardından attığı "Bu operasyonu kim adına çektiniz?" manşetinin ardından gerçekleşti.