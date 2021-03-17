Libya'da geçici hükümet görevi devraldı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) dün düzenlenen törenle görevi, ülkeyi 24 Aralık'ta seçime götürecek geçici hükümete devretti.

UMH Başbakanı Fayiz Serrac dünkü törenle istifa ederek yerini geçen ay Cenevre'de BM himayesinde yapılan oylamayla seçilen geçici Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'ye bıraktı. Geçici hükümetin Başkanlık Konseyi Başkanı ise Muhammed Menfi olmuştu.

UMH ve Temsilciler Meclisi'nin yerini alacak

24 Aralık'taki seçimlere kadar Libya'yı yönetecek olan Ulusal Birlik Hükümeti, BM tarafından tanınan ve AKP'nin desteklediği Trablus merkezli UMH ile ülkenin doğusunda Halife Hafter güçlerinin desteklediği Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin yerini alacak.

Dünkü törende kısa bir konuşma yapan Serrac, hükümetinin son yıllarda "sonu gelmeyen zorluklarla" karşılaştığını belirterek bunlar arasında "terörizmle mücadele" ve "dış güçlerin müdahalesi" ve Hafter güçlerinin Trablus'a harekatını saydı.

Görevi devralan Geçici Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise, Serrac'ın başlattığı reformları sürdüreceklerini söyledi.

Geçici hükümet önceki gün de Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde yemin etmişti. Libya'nın "birliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü" koruyacağı taahhüdünde bulunan Dibeybe, kabinesinin "tüm Libyalıların hükümeti" olacağını söylemişti.

2014'teki seçimler sonrasında ikiye ayrılan Libya meclisi, ilk kez geçen hafta Sirte'de yapılan oturumda bir araya gelerek geçici hükümete güvenoyu vermişti.

Birleşmiş Milletler, Pazar günü yaptığı açıklamada geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek ülkedeki tüm yabancı güçler ile paralı askerlerin çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Libya, 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin ardından NATO'nun askeri müdahalesiyle 10 yıldır emperyalizmin kana buladığı bir ülke oldu.

UMH ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar ülkeye gönderilen yabancı savaşçılarla kızışan emperyalist rekabetin de bir sahası haline geldi.