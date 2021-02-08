Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebini kabul edildi.

Haber Merkezi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebini kabul etti.

Mahkeme infazın durdurulması ve fezleke düzenlenmesi için bakanlığa yazı yazılmasına karar verdi.

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Başsavcılık, Berberoğlu için yeniden yargılama istedi