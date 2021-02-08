İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebini kabul etti.
Mahkeme infazın durdurulması ve fezleke düzenlenmesi için bakanlığa yazı yazılmasına karar verdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebini kabul edildi.
Haber Merkezi
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebini kabul etti.
Mahkeme infazın durdurulması ve fezleke düzenlenmesi için bakanlığa yazı yazılmasına karar verdi.