Başsavcılık, Berberoğlu için yeniden yargılama istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enis Berberoğlu hakkında AYM kararı doğrultusunda yeniden yargılamanın kabulü, verilmiş mahkûmiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılama da durma kararı verilmesi ve TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi istenmesini talep etti.