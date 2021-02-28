Koca'dan kopya çekti: Ziya Selçuk özür diledi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim' dedi.

Haber Merkezi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

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