Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi açıklaması: İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız

AKP talimatıyla Boğaziçi Üniversitesi direnişine ve eylemlerine saldırılar sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Sağduyuyla hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız" açıklaması geldi.

Sosyal medyadan kısa bir video mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum” derken, “Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler, aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyuyla hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, evlatlarımızı serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin" ifadesini kullandı.