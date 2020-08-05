Kaz Dağları'ndaki yıkımın özeti...

Geçtiğimiz yıl Alamos Gold adlı Kanadalı firmanın yağmasına açılan ve halkın büyük tepkisine polisin ve jandarmanın saldırıyla karşılık verdiği Kaz Dağları'nda yıkım geri döndürülemez bir boyuta gelmiş durumda.

TEMA tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan "Kaz Dağları Yöresi’nde Madencilik Raporu"na göre Kaz Dağları Yöresi’nin tam yüzde 79’una maden ruhsatı veren AKP'nin neden olduğu yağma havadan görüntülendi.

Ortaya çıkan manzara AKP'nin doğa harikası alanı nasıl yok ettiğini de gözler önüne serdi.

İşte o görüntüler: