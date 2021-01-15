Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluştu

Milyarlarca dolarlık maliyetiyle tartışma konusu olan, denizin doldurularak inşa edildiği 1453 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, yolun Trabzon, Rize ve Artvin geçişlerinde görülen çatlaklardan yağmur suyunun sızarak, yolun alt katmanlarına zarar vermemesi için karayolları ekipleri çalışma başlattı. Çatlakları tespit eden ekipler, özel zift enjekte ederek, boşlukları doldurmaya çalışıyor.

'Ziftle müdahale mühendislik kuralına uymaz'

Öte yandan Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, çatlaklara ziftle müdahalenin araç ulaşımı için tehlike oluşturduğunu söyledi. Yazıcı şöyle konuştu:

"Yolda, İyidere köprüden başlayıp Derepazarı ilçesine kadar devam eden parçalı çatlaklar var. İç yolda çatlaklar arttıkça buna çözüm olarak ziftle kaplamayı düşünmüşler. Bu çatlakların birkaç tane sebebi olabilir. En önemli sebebi, denizle kara arasında kalan topuk bölgesi dediğimiz noktadan eğer kum ya da hafriyat alırsanız zeminde oynamalar meydana gelir ve asfaltta çatlamalar gözükür. Bir diğer ihtimal, sıcak asfalta dökmeden önce sıkıştırılmış tabakalar oluştururuz. Tabakanın altında çökmeye müsait bir zemin mi var bunların araştırılması gerekir.

Kıyıya çok yakın kum alımı buradaki yüzey çatlaklarını çok hızlandıran ve tetikleyen bir durum. Araç trafiği titreşimleri ve fren yükleri ile çatlaklar iyice artmış durumda. Sıcak asfalt uygulaması ile beraber bu yolda günü kurtarırız ancak trafik kazalarına davetiye çıkartırız. Bu yöntemle araçların kaymasına sebep olabilecek bir zemin oluştururuz. Siz çatlayan her noktaya zift dökmeye başlarsanız hiçbir mühendislik kuralına uymadığı gibi trafik ve can güvenliği kurallarına da aykırı bir durum oluşmuş olur"

Sahil yolunun 1987'de ANAP'lı ve Özallı yıllarda yapımına başlanmış, bir süre ara verildikten sonra 1997'de Mesut Yılmaz döneminde yeniden inşaatına devam edilmiş ve 2007'de Erdoğan tarafından açılışı yapılmıştı.

27 kilometre uzunluğunda 263 adet köprü, 60 kilometre uzunluğunda 32 adet tünel ile Samsun'dan Sarp'a kadar, 6 il, 63 ilçe, 17 bucak merkezinin denizle bağını kesen, birçok köy ve kumsalın haritadan silen yolun bazı bölümlerinde daha önce de çökmeler meydana gelmişti.