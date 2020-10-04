İzmir Barosu: Hukuka aykırı kararı tanımıyoruz, Genel Kurulumuzu yapacağız

İzmir Barosu, İçişleri Bakanlığı'nın 2 Ekim tarihli tavsiye genelgesi doğrultusunda baro seçimlerinin ertelenmesi kararının hukuka ve kanuna aykırı olduğunu açıklayarak kararı tanımayacağını duyurdu.

Barodan yapılan açıklamada "Hukuka ve kanuna aykırı alınan kararı tanımıyor; meslektaşlarımızı 17-18 Ekimde yapılacak Genel Kurulumuza davet ediyoruz" denildi.

Seçimlerin ertelenmesiyle yandaş baroların kurulmasına vakit kazandırılmaya ve TTB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun koltukta kalma süresinin uzatılmaya çalışıldığına işaret eden İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, sözkonusu kararın "hukuki dayanağı olmayan, normlar hiyerarşisine aykırı, siyasi nitelikte bir karar" olduğu ve "bu nedenle hukuken yok hükmünde" olduğu belirtildi.

İzmir Barosu'nun açıklaması şöyle:

"İçişleri Bakanlığı'nın 02.10.2020 tarihli 'Tavsiye' Genelgesi' nin normlar hiyerarşisine aykırı şekilde yorumlanması sonucu kanun hükmü yok sayılarak, 17-18 Ekim tarihlerinde yapılacak İzmir Barosu Genel Kurulu’nun ertelendiği yönündeki karar, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Baromuza şifahen bildirilmiştir.

Tarikatların yürüyüşünde, cumhurbaşkanının mitinginde, Ayasofya'nın açılışında ortalarda görünmeyen Covid-19 virüsü; parti kongrelerini teğet geçip baroların bölünmesine karşı eylemlerde olduğu gibi bu sefer de baro genel kurullarına uğramayı ihmal etmemiştir.

Görünen odur ki bugün yaşadığımız gerçek salgın; özgürlüklere, ifade hürriyetine, seçme ve seçilme hakkına yönelen, ülkemize özgü bir salgındır ve temel nedeni demokrasiye tahammülsüzlüktür.

Seçimlerin ertelenmesiyle yandaş baroların kurulmasına vakit kazandırılmaya ve iktidarın kuklası haline gelmiş Metin Feyzioğlu’nun koltukta kalma süresinin uzatılmaya çalışıldığının farkındayız.

Baro genel kurullarının ertelenmesine ilişkin bu karar, hukuki dayanağı olmayan, normlar hiyerarşisine aykırı, siyasi nitelikte bir karardır ve bu nedenle hukuken yok hükmündedir.

İzmir Barosu olarak dayatılan hiçbir antidemokratik uygulamayı kabul etmeyeceğimizi ve her türlü engele karşı genel kurulumuzu planlanan tarihi olan 17/18 Ekim'de yapacağımızı bildiriyor, İzmir Barosu Genel Kurulu'nu oluşturan baromuz üyesi tüm meslektaşların haklarına saldırı niteliğindeki bu yaklaşıma karşı koymak için bütün üyelerimizi genel kurulumuza bir kez daha davet ediyoruz."