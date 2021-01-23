İtalya Başbakanı Conte: Aşı tedariğinde aksama kabul edilemez

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Cumartesi günü Covid-19 aşısı tedarikçilerinin teslimatlardaki gecikmelerle sözleşme yükümlülüklerinin ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Pfizer Inc geçen hafta, mevcut aşı talebine yetişemediği için Avrupa'ya tedarikleri geçici olarak yavaşlattığını söyledi.

Cuma günü, üst düzey bir yetkili Reuters AstraZeneca'nın Avrupa Birliği'ne Covid-19 aşısının üretim sorunları nedeniyle teslimatını yüzde 60 oranında azaltacağını bildirdi.

Conte bir Facebook gönderisinde "Bu kabul edilemez" diyerek aşı üreticilerini hedef aldı. Conte, "Aşılama planımız ... ilaç şirketlerinin Avrupa Komisyonu ile özgürce üstlendiği sözleşme taahhütlerine dayanılarak oluşturulmuştur." dedi.

Reuters'da yer alan bilgiye göre üst düzey bir sağlık yetkilisi, Roma'nın günlük Covid-19 aşı dağıtımını üçte ikiden fazla kesintiye uğratmak zorunda kalmasının ardından tedarik sorunları devam ederse İtalya'nın tüm aşılama programını yeniden düşünmesi gerekeceğini söyledi.

AstraZeneca'nın aşılarının AB genelinde kullanım izni beklediği için Pfizer ve Moderna Inc tarafından üretilen aşıları kullanan İtalya, Pfizer teslimatlarının bu hafta planlanandan yüzde 29 daha düşük olduğunu ve önümüzdeki hafta yüzde 20 azalacağını söyledi.

İtalya’nın yüksek sağlık konseyi başkanı Franco Locatelli bir basın toplantısında 1 Şubat’tan itibaren kararlaştırılan tedarik seviyelere dönmeyi beklendiklerini söyledi.

Locatelli, bu arada İtalya'daki aşıların yaklaşık iki hafta önce günde 90 binden fazla zirveyi gördükten sonra günde 20 bin - 25 bine düştüğünü söyledi.

Roma, Pfizer'ı mahkemeye vermekle tehdit etti.

Conte, AstraZeneca'nın aşıda beklenen gecikmelerinin daha da endişe verici olduğunu söyledi ve yüzde 60'lık azalma gerçekleşirse İtalya'nın ilk çeyrekte hedeflenen 8 milyon yerine 3,4 milyon doz alacağını ekledi.

Conte, "Teslimatlardaki bu tür gecikmeler, İtalya ve diğer ülkelere büyük zarar veren ciddi sözleşme ihlallerini mânâsına geliyor" dedi.

Şimdiye kadar İtalya'da 1.31 milyon doz aşı enjekte edildi. İkinci dozu alaraksa yaklaşık 40.300 kişi aşılama döngüsünü tamamladı.

İtalya, Cumartesi günü 13.331 yeni koronavirüs vakası ve 488 ölüm bildirdi.