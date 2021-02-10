İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma mesajı: İşbirliği penceresi hızla kapanıyor

İran Dışişleri Bakanı, ABD ve Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmaya uymaması durumunda Tahran'ın daha fazla önlem almaya ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişleriyle işbirliğini azaltmaya istekli olduğu belirtti.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Washington'daki yeni hükümetin yeni bir yaklaşımı deneme fırsatı var, ancak mevcut pencere hızla kapanıyor" dedi.

Zarif, İran hükümetinin yeni misilleme eylemi yapmaya hazır olduğunu ve İran ile altı büyük küresel güç arasında 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşması olarak da anılan, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) daha da uzaklaşabileceğini belirtti.

Zarif, "Yakında benim hükümetim ABD ve Avrupa'nın taahhütlerine talihsiz uyumsuzluğuna cevaben yeni misilleme eylemi yapmak zorunda kalacak" dedi ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan müfettişlerle işbirliğini kesme planını uygulamaya hazır olduğunu ekledi. Zarif "Bu ancak ABD, ona dayanmak yerine Trump’ın azami yenilgisinden ders çıkarmaya karar verirse önlenebilir" diye konuştu.

JCPOA, 2018'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi ve İran'a ülkeyi felç eden yaptırımlar getirmesiyle çöktü.

İran, ABD ve müttefikleri için 21 Şubat'a kadar bir süre belirledi. Tahran yaptırımlar kaldırılmazsa uluslararası müfettişlerin İran'ın nükleer tesislerini ziyaret etmesini yasaklayacak.

Ocak ayında İran, uranyum zenginleştirmesini yüzde 20'ye çıkararak ABD'nin yok ettiği nükleer anlaşmanın maddelerini çiğnedi. Bu mutabık kalınan yüzde 3,67 seviyesinden çok daha yüksek ancak yine de silah olarak kabul edilen yüzde 90 seviyesinin çok altında.

Geçtiğimiz hafta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırımların kaldırılmasının tüm taraflar için faydalı olabileceğini kabul ederek İran'ın anlaşmaya geri dönme isteğini yineledi. Ancak Ruhani "JCPOA'nın hiçbir maddesi değiştirilmeyecek ve bu uluslararası anlaşmaya yeni üye eklenmeyecek" şartını koydu.

Biden yönetimiyse, İran'ın Washington'un anlaşmaya dönmesi yönündeki çağrılarına yanıt vermedi. Yeni ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın aylar içinde nükleer silah geliştirme kapasitesiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Tahran, zenginleştirme programına rağmen bir nükleer silah geliştirmeye çalışmadığını belirtiyor.