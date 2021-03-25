İsrail basını: İran, Umman Denizi'ndeki İsrail gemisine füze attı

İsrail menşeli N12'nin haberine göre Umman Denizi'ndeki bir İsrail gemisine bir İran füzesi fırlatıldı. İddiaya göre gemide hasar meydana geldi.

N12, konteyner gemisinin İsrailli bir işadamına ait olduğunu ve Hindistan'dan Tanzanya'ya doğru yola çıktığını bildirdi.

İddiaya göre gemi, liman kenti Hayfa'da bulunan XT Management'a ait.

İrail Savunma Bakanı Benny Gantz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Araştırmaya devam etmemiz gerekecek, ancak İran'ın İsrail altyapısına zarar vermeye ve İsrail vatandaşlarına zarar vermeye çalıştığını kesin olarak söyleyebiliriz" dedi. Olay sırasında geminin İran'a yakın olmasının Tahran'a yönelik şüpheleri güçlendirdiğini ekledi.

Vurulduğu iddia edilen geminin ismi N12'nin haberinde yer almadı.