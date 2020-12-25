Müslüman Alimler'den şaşırtan aşı açıklaması: Bilim ne diyorsa o

Dünya Müslüman Alimler Birliği, "Tıp camiası" tarafından onay alan koronavirüs aşısının dinen uygun olduğu yönünde fetva verdi.

AA'nın haberine göre Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 aşısı konusunda doktorlara güvenmenin zorunlu olduğunu bildirdi.

Alman menşeli Pfizer/BioNTech'in ürettiği aşı başta olmak üzere Covid-19 aşılarıyla ilgili çok sayıda soru aldığını belirten Karadaği, "Tıp camiası, bu aşının belirli bir grup ve kişiler için gerekli olduğuna karar verirse bu, akıl ve beden sağlığının korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi açısından dini açıdan da kabul görür" ifadesini kullandı.

Karadaği, fetvanın, "uzman makamların aşıya onay vermesi, faydasını ve tesirini" kanıtlamasına bağlı olacağını, burada da tamamen faydalı olması değil, faydasının ağır basması şartının aranacağını belirtti.

Dilipak: Fetva vereni bağlar

Bilim düşmanlığı kariyerine bu yıl 5G komploculuğunu ekleyen aşı karşıtı komplo teorisyeni Abdurrahman Dilipak'sa fetvaya tepki gösterdi.

Dilipak, AA'nın aktardığı habere yönelik "bu fetva onu verenleri ve bunu kabul edenleri bağlar." dedi.

bu fetva onu verenleri ve bunu kabul edenleri bağlar. — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) December 26, 2020

Dilipak dün aşı konusuna ilişkin aşı kampanyasının zorunlu olma ihtimalini "Başörtülülere 28 Şubatçıların dayattığı kamusal alan dayatması"yla aynı şey olacağını söyledi.