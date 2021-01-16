İrini Operasyonu kapsamında Rus gemisinin aranmasına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Adler" isimli Rus kargo gemisinin AB'nin İrini Operasyonu kapsamında Yunan donanmasınca aranmasına tepki gösterdi.

Zaharova, Yunan makamlarıyla yaşanan olayın detaylarını açıklığa kavuşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, AB'nin İrini Operasyonunun uluslararası hukuk ve 2292 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı çerçevesinde yürütülmesinin gerektiğini AB yetkililerine defaten söylediklerini aktaran Zaharova, gemilerde arama yapılmadan önce bayrak devletinin onayının alınması gerektiğini, İrini Operasyonu'nun Libya'da taraflardan birinin cezalandırılmasına yönelik olmaması ve tüm Libya kıyıları boyunca açık denizleri kapsaması gerektiğini ifade etti.

Zaharova, "AB'nin bu durumla ilgili tutumunun Brüksel'in genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını takip etmeye, onları kendilerine uygun bazı kurallara dönüştürmemeye gerçekten hazır ve muktedir olup olmadığının iyi bir testi olacağını söylemeye gerek bile yok diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Operasyon kapsamında daha önce bir Türk gemisi durdurulmuştu.