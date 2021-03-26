Çin'den İngiltere'ye 'Sincan' yaptırımları

Çin, İngiltere'nin yaptırım kararına missileme olarak ilgili İngiliz kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladığını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Sincan'daki "insan hakları sorunları" iddialarına atıfta bulunarak ilgili Çinli kişi ve kuruluşlara tek taraflı yaptırımlar uygulama kararına ilişkin "Yalan ve dezenformasyondan başka hiçbir şeye dayanmayan bu hareket, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları açıkça ihlal ediyor, Çin'in içişlerine büyük ölçüde müdahale ediyor ve Çin-İngiltere ilişkilerini ciddi şekilde zayıflatıyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiliz büyükelçisini Çin'e çağırdı.

Çin İngiltere vatandaşı dokuz kişi ve dört kuruluşa yaptırım kararı alırken bunlar şöyle sıralandı:

Tom Tugendhat, Iain Duncan Smith, Neil O'Brien, David Alton, Tim Loughton, Nusrat Ghani, Helena Kennedy, Geoffrey Nice , Joanne Nicola Smith Finley, Çin Araştırma Grubu, Muhafazakar Parti İnsan Hakları Komisyonu, Uygur Mahkemesi ve Essex Mahkemesi Odaları.

Yaptırım kararı bulunan kişilerin ve yakın aile fertlerinin Çin anakarasına, Hong Kong ve Makao Özel İdare Bölgeleri'ne girmeleri yasaklanırken Çin'deki mülkleri dondurularak Çin vatandaşlarının ve kurumlarının onlarla iş yapması da engellendi.