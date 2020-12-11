'Üst düzey yargı mensubu eşini dövdü, yolsuzlukla suçlanıyor'

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, Twitter hesabından, adını vermediği "üst düzey" bir yargı mensubuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Şık, "terfi ettirilerek" koltuğu elinden alınan yargı mensubunun, "özel hayatındaki bir sırrını öğrenen eşini dövdüğünü, eşinin ise ondan şikayetçi olduğunu" söyledi. Şık, "Söz konusu şikayet sadece darpla ilgili olmakla kalmayıp yargı mensubunun mal varlığındaki artışı sağlayan yolsuzluk/rüşvet iddialarını da içermekteymiş" diye yazdı.

Şık’ın paylaştığı mesajlar şöyle:

"Bir varmış bir yokmuş, ülkenin birinde ismi çok bilinen üst düzey bir yargı mensubu varmış. Ününün nedeni mesleki bilgisinden değil, siyasal iktidarın kullanışlı tetikçiliğini üstlenip hukukun celladı olmasından gelirmiş.

Daha da yükseleceğini hayal ederken siyasal iktidar içinde işler karışmış ve "terfi ettirilerek" koltuğundan olmuş. Buna rağmen daha da yükseleceğini umarken birkaç gündür başı daha çok belaya girmiş.

Özel hayatıyla ilgili sırrını öğrenen eşi ile kavga çıkınca, dişini kırana dek dövdüğü karısı darp raporu alıp kendisini şikayet etmiş. Eşinin görevi nedeniyle şikayet başvurusu işleme alınmak istenmemişse de olayın büyümesinin yaratacağı endişe ile şikayet işleme konulmuş.

Bir başsavcı vekili aracılığıyla yapılan şikayet yargı mensuplarını soruşturan Kurul'un ilgili dairesine gönderilmiş. Söz konusu şikayet sadece darpla ilgili olmakla kalmayıp yargı mensubunun mal varlığındaki artışı sağlayan yolsuzluk/rüşvet iddialarını da içermekteymiş.

Yakın geçmişte sahip olduğu makamdaki kullanışlılığı ve iktidar tetikçiliğinden kaynaklanan ilişkileri nedeniyle olay şimdilik gizli tutulmaktaymış. Ama dedikoduların yayılma hızı nedeniyle örtbas edilebilecek miymiş yakında herkes görecekmiş."