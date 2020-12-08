Halk açlık sınırında yaşarken Diyanet 13 milyar liralık bütçeyi beğenmedi!

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Ömer Aydın, kurumun 2021 için öngörülen ve 12.9 milyar lirayla birçok bakanlığı sollayan bütçesi için “kısıtlı” tanımlamasını yaptı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, yazdığı makalede Diyanet'in bütçesine yapılan eleştirileri “art niyetli” olarak nitelendiren Aydın, “Yıl sonu yaklaşırken her bütçe görüşmeleri sırasında klasik hale getirdikleri Diyanet'e saldırı alışkanlıkları, tamamına yakını personel giderleri harcamalarını içeren, yetkililerin inisiyatif kullanma imkanları çok çok sınırlı bir bütçe için bir bardak suda fırtınalar koparıyorlar” diye konuştu.

Aydın, Diyanet'in dev bütçesine yönelik tepkilere yanıtında tuhaf ifadeler kullanarak “Çünkü biliyorlar ki, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a, deprem-sel gibi afetlerden korona gibi hastalık salgınlarına kadar her kritik anda güçlü bir Diyanet İşleri Başkanlığı ve gönüllü personelleri faaliyete geçerek güzel ülkemizin birlik ve beraberliğine en büyük katkıları ve hizmetleri vermektedirler” dedi.