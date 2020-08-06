Açlık ve yoksulluk sınırı rekor kırıyor, maaşlar eridikçe eriyor

İşsizlik oranlarının rekor kırdığı Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı da giderek artıyor. Asgari ücretin oldukça üzerine çıkan açlık sınırı her ay yeni rekorlar kırıyor.

Açlık sınırı bu yıl yüzde 6,8 arttı

2020 yılının ilk yedi aylık döneminde açlık sınırı yüzde 6,8, gıda dışı harcamalar yüzde 5,7, yoksulluk sınırı ise yüzde 6 oranında artış gösterdi. Temmuz 2020 sonu itibariyle son bir yılda ise açlık sınırı yüzde 10,1, gıda dışı harcamalar yüzde 11,6, yoksulluk sınırı da yüzde 11,2 oranında yükseldi.

Yoksulluk sınırı 10 bin lirayı geçti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 892 lira olduğunu, dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırının ise temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında artarak 10 bin 344 liradan, 10 bin 402 liraya yükseldiğini duyurdu.

Artık asgari ücret bile alınamıyor

Asgari ücretin iki bin 324 lira olduğu Türkiye'de salgın koşullarında açlık ve yoksulluk sınırı sürekli yeni rekorlar kırarken, milyonlarca emekçi asgari ücretten dahi mahrum kalmış durumda.

Fiilen asgari ücretin altında bir tutara çalıştırılan emekçiler dışında AKP'nin salgın günlerinde patronlar için çıkardığı kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz çalıştırma düzenlemesi, milyonlarca emekçinin asgari ücretin yarısı bir tutarda çalıştırılmasına yol açtı.

Milyonlarca emekçi salgın fırsatçısı AKP ve patronlar sayesinde bin 168 lira ya da bin 580 lira maaşla çalıştırılıyor.

İşsiz sayısı çalışan sayısını geride bıraktı

Nisan ayı verileri gerçek işsizliğin yüzde 28 gibi yüksek bir orana çıktığını, düzenin emekçilere iş bulma olanaklarını yaratamadığını, sermayenin yedek işgücü ordusunu büyüttüğünü göstermişti. Bunun yanı sıra iş bulabilen emekçilerin yarısının asgari ücretle çalıştığı, bu ücretin ise yoksulluk sınırında olduğu, milyonlarca emekçinin ağır sömürü koşullarında yaşadığı bir kez daha görülmüştü.

Eski DPT Müsteşar Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, nisan ayında işsiz sayısının 22,8 milyona çıktığını, 20,5 milyonluk çalışan sayısını bile geride bıraktığını dile getirirken, bir yandan da açlık ve yoksulluk sınırı giderek artıyor.