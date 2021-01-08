Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yle görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan patronlar kulübü TÜSİAD'ın başkanı Simone Kaslowski ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, patronlar kulübü TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile görüştü.

Görüşme Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.

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