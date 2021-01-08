AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, patronlar kulübü TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile görüştü.
Görüşme Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan, TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yle görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan patronlar kulübü TÜSİAD'ın başkanı Simone Kaslowski ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, patronlar kulübü TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile görüştü.
Görüşme Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.