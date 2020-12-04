TÜSİAD'dan hesap verilebilirlik, şeffaflık ve reform mesajları

Patron derneği TÜSİAD'ın bu yılın son Yüksek İstişare Kurulu toplantısında yapılan konuşmalarda "hukuk üstünlüğü" "reform" "iş bilen yönetici" ve "hesap verilebilirlik" vurguları yapıldı.

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etmesinin ardından başlayan form tartışmaları TÜSİAD tarafından da memnuniyetle karşılanmıştı. Bu yılın son Yüksek İstişare Kurulu toplantısında yapılan konuşmalar da iktidarı bu yönde cesaretlendirici oldu.

Salgın nedeniyle tarihinde ilk kez sanal ortamda gerçekleşen YİK toplantısına 200’ün üzerinde üye katıldı. Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin konuşmalarının ardından yapılan basına kapalı bölümde yeni Başekonomist Gizem Öztok Altınsaç ekonomi sunumu yaptı.

Öngörülebilirlik, kurumsallık, hesap verilebilirlik

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin konuşmasının satır başları şu şekilde:

- Ekonomi yönetiminde neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz; yalınlık, şeffaflık, öngörülebilirlik, kurumsallık, hesap verilebilirlik, karar vericilerle ekonominin aktörleri arasında yapıcı ve süreklilik arz eden bir iletişim.

- Piyasaların işleyişi ve sermaye akışlarının yönü rasyonel yaklaşımlara, iyi yönetime, konusuna hâkim teknokrat ve bürokratlara gereksinim duyuyor.

- Ancak bunlar hukukun üstünlüğü, güvenilir yargı sistemi olmadan sürdürülebilir büyüme ve yatırım sermayesinin ülkeye akmasını tek başlarına sağlamaya yetmiyor.

- Bu nedenle hukuk ve yargı reformunun da bu reform gündemi içinde olduğunu duymak memnuniyet verici oldu.

- Temel hak ve hürriyetler konusunda daha az güvenlikçi, daha fazla özgürlükçü bir çizgiye geldiğimiz takdirde, ülkemizin enerjisini verimli ve yapıcı bir yöne sevk edebileceğinden eminim.

Ekonomik ve hukuki reform

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ise şunları söyledi:

- Ekonomide bir süredir sorunların üst üst yığıldığı süreçten geçiyoruz; ihtiyaç duyduğumuz en öncelikli unsur kurumlara duyulan güvenin tesisi, güvenin pekişmesini sağlayacak olan şeffaflık ve hesap verilebilirlik

- Düşüncenin ve eleştirinin özgürce dile getirildiği bir tartışma ortamı, topluma kulak veren bir siyaset anlayışı, çözüm odaklı bürokrasi ülke yönetiminde hata yapma ihtimalini de düşürür.

- Faizleri kalıcı olarak düşürmek istiyorsak enflasyonu düşürmemiz, ekonomik reformları yapmamız, öngörülebilirliği sağlayacak olan hukuki reformları tamamlamamız gerek.

- Yabancı sermaye yatırımları için hukukun üstünlüğünü tesis etmek mutlak zorunluluktur.