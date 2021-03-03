Japon milyarder parasını ödediği uzay yolculuğu için arkadaş arıyor

The Guardian'daki habere göre Japon milyarder Yusaku Maezawa, SpaceX ile çıkacağı Ay etrafındaki uzay seyahatinin tüm bedelini ödedi. Maezawa yanında uzaya gelecek yolcu arayışına girmiş durumda.



Çevrimiçi moda tasarımcısı Maezawa en erken 2023 yılında çıkacağı yolculuk için Elon Musk'un firmasına açıklanmayan bir ücreti ödedi.



Aya iniş yapmayacak ancak yörüngesinde dolaşacak olan mekikte Maezawa dışında sekiz kişinin daha bulunabileceği olanaklar mevcut.



Maezawa Twitter hesabından yaptığı açıklamada takipçilerine çağrıda bulunarak kendisine eşlik etmek isteyenleri başvuru yapmaya davet etti.