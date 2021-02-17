Dolmuş şoförü sigortasız çalıştırdığı için dava açtığı eski patronu tarafından öldürüldü

Bursa'da yıllarca sigortasız çalıştırdığı için kendisine dava açan şoförü öldüren dolmuş sahibi, köy evinden dönerken gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, 2 çocuk babası 44 yaşındaki Halil Muslu, uzun süre şoför olarak yanında sigortasız çalıştığı eski patronu dolmuş şoförü Seydi A.K.'ye kendisini sigorta yapmadığı için dava açtı.

Seydi A.K., evinin önüne geldiği Muslu'yu dışarı çağırıp, davayı geri çekmesi için ikna etmeye çalıştı. Muslu ise olumsuz yanıt vererek, evine girmek istedi. Seydi A.K., tabancayla Muslu'ya 5 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi sırtına isabet eden Muslu, yere yığılırken Seydi A.K. kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halil Muslu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Muslu, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra köyde bulunan evlerine gidip üzerini değiştirdiği öğrenilen Seydi A.K. polis ekiplerince Otosansit Sanayi Sitesi'nin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.