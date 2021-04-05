CHP'li belediye, Muhsin Yazıcıoğlu hakkında Orhan Aydın'ın yazısını paylaşan işçiyi ücretsiz izne gönderdi!

Tekirdağ’ın Saray Belediyesi çalışanı Günal Yılmaz, BBP'li Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümünde soL yazarı Orhan Aydın’ın Yazıcıoğlu’nun ölümünden sonra yazdığı yazıyı paylaştığı için ücretsiz izne çıkarıldı.

CHP’li Belediye Başkanı Özgen Erkiş basına yaptığı açıklamada da Yazıcıoğlu için "tüm halkın sevip saydığı bir lider" ifadesini kullandı ve Günal Yılmaz adlı işçiyi hedef gösterdi.

Erkiş yaptığı açıklamada "Belediyemizde çalışan birinin, tüm halkın sevip saydığı bir lidere karşı yaptığı paylaşım kabul edilemez. Siyasi nezaketi bir tarafa bırakın, insanlık namına bir talihsizliktir. Merhum Muhsin Başkan'ın ölüm yıldönümünde yapılan bu paylaşım, bir lidere yapılmış ve onu sevenlere yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Bu personel hakkında derhal gerekli işlemler başlamış ve kendisi ücretsiz izne çıkartılmıştır" dedi.

Ücretsiz izne çıkarılan belediye işçisi Günal Yılmaz ise "Ben sadece Orhan Aydın’ın yazısını paylaştım. Başkan Erkiş’in ithamlarını kabul etmiyorum. Ayrıca bir hafta boyunca bilinmeyen numaralardan aranarak tehdit edildim. Şahsıma ve aileme ağır hakaretler ve küfürler edildi. Bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

Orhan Aydın, işçi Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve 31 Mart 2009 tarihinde soL'da yayımlanan "Ölüm İlanı" başlıklı yazısında şöyle diyordu:

"Bu ülke katillerini seviyor ya, seni daha çok seviyorlar! Bahçeli de seviyor seni, Baykal da, Tayyip de, Erbakan da. Halen arkan sağlam. Ardından methiyeler düzülüyor!"