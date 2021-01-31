İnce'den CHP'den istifa eden 3 milletvekili hakkında açıklama

Muharrem İnce, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in CHP'den istifa etmesinin ardından partiden yapılan açıklamalara yanıt verdi.

CHP'nin yaptığı açıklamalara sosyal medyadan yanıt veren İnce, "Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine 'istifalar Saray operasyonu' diyor. Kendi acizlik ve ilkesizliklerini Saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini 'dış güçler'e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, istifalarla ilgili yaptığı değerlendirmede "Saray operasyonları, CHP'yi asla yolundan döndüremeyecek" demişti.