Dayanışma Meclisi Tartışıyor programının bu haftaki konusu "Çevre ve iklim sorunlarının kaynağında ne var?".
Rabia Deniz moderatörlüğündeki canlı yayın programının konuşmacıları Ahmet Soysal ve Tahir Öngür.
soLTV’de canlı yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Çevre ve iklim sorunlarının kaynağında ne var?
soL TV'de Rabia Deniz moderatörlüğündeki canlı yayının konukları Ahmet Soysal ve Tahir Öngür...
Haber Merkezi
Dayanışma Meclisi Tartışıyor programının bu haftaki konusu "Çevre ve iklim sorunlarının kaynağında ne var?".
Rabia Deniz moderatörlüğündeki canlı yayın programının konuşmacıları Ahmet Soysal ve Tahir Öngür.
soLTV’de canlı yayında: