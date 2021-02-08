Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Çevre ve iklim sorunlarının kaynağında ne var?

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programının bu haftaki konusu "Çevre ve iklim sorunlarının kaynağında ne var?".

Rabia Deniz moderatörlüğündeki canlı yayın programının konuşmacıları Ahmet Soysal ve Tahir Öngür.

soLTV’de canlı yayında: