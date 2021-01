Bostancı, Erdoğan'ın görüşmelerinin nedenini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde farklı siyasi partilerle yaptığı görüşmelere ilişkin AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı'dan açıklama geldi.

Bostancı, görüşmelerin hangi nedenle yapıldığına ilişkin Millet İttifakı'nın bileşenlerine işaret ederek, "Millet İttifakı içinde sosyal, kültürel nitelikleri itibarıyla birbiriyle uzlaşmayan Türkiye'ye atfettikleri rol, geçmiş okumaları, geleceği ilişkin değerlendirmeleri bakamından oldukça önemli farklılıklara sahip partiler bir arada. Kastım hayat sosyal ve siyasi olanı birleştirme yönünde bir zorlayıcılığa sahiptir. Aklın, mantığın, kültürün, tarihin, geleneğin zorlaması bu istikamettedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerini de bu bağlamda görmek gerekir. Erken seçim bağlamında değil" ifadesini kullandı.

Her siyasi temastan erken seçim rüyası görmek isteyenler olduğunu söyleyen Bostancı, "Aslında onların senaryosu erken seçim talebi olduğu için her türlü vesileyi buna işaret olarak okumaları, malum düşle yatıp, malum rüyayı görme olarak anlaşılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca beyan etti; seçim zamanında yapılacak. Siyasette her zaman görüşmeler, konuşmalar olur, değerlendirmeler yapılır" dedi.