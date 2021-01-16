Erdoğan ile görüşen DSP'den ittifak açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın önce Erdoğan'ı ardından da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etmesi ittifak iddialarını gündeme getirmişti.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan Aksakal, "Bugünden yarına ne olacağı belli değil. Millet İttifakı içinde yaşananları görüyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın kendi düzleminde yaptığı çalışma veya niyetleri üç aşağı beş yukarı yorumlayabiliyoruz. Üçüncü ittifak yapısı çıkar dördüncü itifak yapısı çıkar. Bunların hiçbirisi belli değil" derken, "Yarın seçim barajı kalktı dendiğinde ne olacak mesela? Aşağı çekilse de herhangi baraj olması yine ittifakları zorlayabilir. Sıfırlandığında, herhangi bir parti ittifaka girmez seçime girer, milletvekilini seçtirir" ifadesini kullandı.

Bülent Ecevit'in kurduğu DSP'nin genel başkanı olarak ittfak konusunda AKP'ye yönelik bir rezervleri olup olmadığı yönündeki soruya ise Aksakal, "Ak Parti, CHP veya İYİ Parti veya MHP'nin anayasanın ilk 3 maddesine yönelik bir çalışması var mı? Bu manada kategorize etmenin anlamı yok. Bugün HDP ile resmi bir ittifak yapısı veya çalışması içinde olan bir parti mi var, o da yok. Yarın ne olur bilemeyiz, o nedenle şimdiden bağlayıcı konuşmak doğru değil" dedi.

DSP olarak seçim barajının sıfırlanmasını, milletvekili transferi 1 yıl süre sınırı getirilmesi Yüksek Seçim Kurulu kararlarının yargı denetimine açılması önerilerininin bulunduğunu belirten Aksakal, mevcut cumhurbşakanlığı hükümet sisteminin revize edilmesi gerektiğini söyledi.