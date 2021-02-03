'Boğaziçi kayyumu Melih Bulu istifa etmeyi düşünmüyormuş'

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne kayyum olarak atanmasının ardından tepkiler büyüyerek devam ediyor. Üniversitedeki eylemler sürerken, İstanbul ve Ankara'da da protestolar oldu, gözaltılar yaşandı.

Bulu, yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Bulu, "İstifa etmeyi asla düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

LGBT açıklaması

Bulu'nun açıklamaları şöyle:

"(LGBT kulüp üyeliklerinin sonlandırılması) Burada LGBT kimliği hedef alınıyor gibi bir yaklaşım yok, Boğaziçi kurumsal olarak her kimliğe saygılıdır. Benim LGBT bireylere yönelik asla bir tepkim söz konusu değil. Ben de LGBT bireylerin haklarını ve özgürlüklerini savunan bir insanım. Ancak bu üniversitede kulüpleşmek için önce aday kulüp statüsü alınıyor siz de biliyorsunuzdur, 2 senelik bir izleme süresi oluyor. LGBT aday kulüptü, henüz kulüpleşmemişti. Açıkçası süre aşımı vardı, bizden önceki yönetim işi uzatmış, 6 ay kadar önce dolmuş süre. Bu infiale yol açan serginin materyalleri LGBT kulüp odasından çıkınca, bir de üzerine PKK ile ilgili bir materyel de yine aynı odada bulununca kulüp adaylığı iptal edildi. Öğrenciler bunun üzerine rektörlük binasını ablukaya aldılar."

İstifa sorusuna yanıt

Yazısında, Melih Bulu'ya istifayı düşünüp düşünmediğini sorduğunu söyleyen Alçı, Bulu'nun "Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" yanıtını verdiğini aktardı.