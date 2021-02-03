Rektör değil polis müdürü! Bulu 'Bir daha öğrencilerle görüşmem' demiş

KRT TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman" adlı programda Boğaziçi'nin kayyum rektörü Melih Bulu'nun açıklamalarına yer verildi.

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, bir arkadaşı aracılığı ile Bulu'ya ulaştığını belirterek şu aktarımlarda bulundu:

"Melih Bulu'nun bir arkadaşı 'Öğrencilerle görüşün, bu mesele çok büyüdü' demiş ancak Melih Bulu, 'Ben bir daha öğrencilerle görüşmem, o hatayı bir kere yaptım bir daha yapmam. Eğer öğrencilerin yanına inersem bana dokunurlar, bana dokunmak devlete dokunmaktır' cevabını vermiş.

"Yardımcı atadım, kapısına 'Senin hiç utanman yok mu?' yazmışlar"

Bulu sosyal medyada yazıldığı gibi 'kendime yardımcı atayamıyorum' değil, 'Bir yardımcı atadım ancak kapısına 'Senin hiç utanman yok mu?' yazmışlar' demiş. 'Eğer dün üniversiteye polis gelmeseydi öğrenciler beni rehin alabilirdi, polisi o yüzden çağırmak zorunda kaldık' diyerek 'istifa edecek misiniz?' sorusuna şu yanıtı vermiş: Ben görevimin başındayım, çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Ben bir bürokratım, beni cumhurbaşkanı atadı. Benim hedefim bu okulu ilk 100'e sokmak."