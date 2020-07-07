BM'den 'Suriye İdlib'de savaş suçu işledi' iddiası

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye ve Rusya uçaklarının İdlib'de okullara, hastanelere ve pazar alanlarına hava saldırısı düzenleyerek savaş suçu işlediğini öne sürdü.

Reuters'ta yer alan habere göre, komisyon, Suriye güçlerinin "ayrım yapmadan bombardıman" gerçekleştirerek yüzlerce kişinin ölmesine ve 1 milyon sivilin yurdunu terk etmesine neden olduğunu iddia etti.

Komisyon, Suriye'nin kuzey batısındaki bazı bölgeleri kontrol eden cihatçı Tahrir el-Şam örgütünü de sivil bölgeleri "belli meşru askeri hedef olmaksızın" top atışına tutmakla suçladı.

Komisyonun raporunda, eskiden Nusra Cephesi olarak bilinen Tahrir el-Şam'ın tutuklulara işkence uyguladığı ve idam ettiği kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan BM Panel Başkanı Paula Pinheiro, "Söz konusu askeri harekatta açık olan, hükümet yanlısı güçlerin ve BM tarafından terörist olarak kabul edilen grupların savaş hukukunu ve Suriyeli sivillerin haklarını açık bir şekilde ihlal ettiğidir" dedi.

Kasım 2019 ve Haziran 2020 tarih aralığını kapsayan raporun, hava gözlemciliği ve görgü tanığı ifadelerine dayandığı belirtildi.

Rapora göre, Suriye'nin kuzey batısına dönük 52 "sembolik saldırı"dan 47'si Suriye hükümeti tarafından yapıldı.

Raporda, Rusya uçaklarının 5 Mart tarihinde İdlib vilayetine bağlı Marat Misrin kenti yakınlarında yurdundan edilen sivillerin barındığı çiftliğe, 29 Ocak tarihinde de cihatçı grupların bulunduğu Ariha kentindeki hastane yakınlarına üç saldırı gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Raporda, Rusya'nın söz konusu iddiaları reddettiği bildirildi.

Raporda, "Komisyonun, hükümet yanlısı güçlerin sağlık görevlilerine ve tesislere bilinçli bir şekilde hava saldırısı düzenleyerek savaş suçu işlediğini düşünmesi için yeteri kadar gerekçe var" denildi.

BM Panel üyelerinden Karen Koning Ebu Zeyid, "Konuştuğumuz kadınlar, erkekler ve çocuklar, bombardıman altında kalmak ya da insan hakları ihlallerinin yaşandığı Tahrir el-Şam kontrolündeki bölgelere kaçmak seçenekleri arasında sıkıştıklarını söylüyorlar" dedi.